Chi L’ha Visto verso la sospensione: contagiato in studio, sanificazione dei locali e quarantena forzata

Dopo Domenica In e La Settimana Ventura, anche Chi L’Ha Visto probabilmente sarà sospeso. Il vice ministro della salute Pier Paolo Sileri è risultato positivo al CoronaVirus e qualche giorno fa era nello studio del programma, a pochi passi da Federica Sciarelli. A dare la notizia in esclusiva è stato Fan Page.

“Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la Rai ha chiuso gli studi di Teulada (studio 2) e Saxa Rubra (studio 6) dopo la partecipazione dei vice ministri Anna Ascani e Pier Paolo Sileri rispettivamente ai programmi Agorà e Chi l’ha visto?. Come già accaduto per Bruno Vespa con Porta a Porta, i programmi condotti da Federica Sciarelli e Serena Bortone dovrebbero essere sospesi per effetto della quarantena forzata. Al momento sappiamo che la squadra dello studio di Chi l’ha visto è stata mandata a casa per permettere la sanificazione dei locali”.