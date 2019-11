Chiambretti torna su Rete4 e annuncia una “collaborazione” con il Grande Fratello Vip

Chiambretti torna da mercoledì 27 novembre, in prima serata su Rete 4 con #CR4 – La Repubblica delle Donne, il grande show del terzo canale Mediaset che ha nel cast personalità come Valeria Marini, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio (…ed è subito Isola dei Famosi All Stars), Iva Zanicchi, Massimo Lopez, Vittorio Feltri (sigh) e Alfonso Signorini.

Proprio con quest’ultimo Piero Chiambretti ha annunciato una sorta di “collaborazione” per il Grande Fratello Vip, che debutterà dal prossimo 7 gennaio.

Come annunciato durante la conferenza stampa di #CR4 – La Repubblica delle Donne, infatti, quest’anno ci sarà una sorta di gemellaggio con il Grande Fratello Vip dato che nel cast fisso è presente Alfonso Signorini.

“Con lui cercheremo di fare – nel corso delle tante puntate che PierSilvio ci farà fare (speriamo!) – una seconda lettura del Grande Fratello Vip e cercheremo di fargli dire tutto quello che non può dire su Canale 5”.

Non è esclusa quindi alla corte di Chiambretti la presenza settimanalmente dei vari eliminati del Grande Fratello Vip, un po’ come fece anni fa con il gemellaggio con L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)

Megan Montaner (attrice)

Giordano Mazzocchi (corteggiatore)

Antonio Moriconi (corteggiatore)

Clizia Incorvaia (ex Pechino Express)

Viola Valentino