Chiara Adamuccio de Il Collegio: “Mi hanno asportato un tumore, ho sei viti nella schiena”

Chiara Adamuccio de Il Collegio – dopo esser stata stata ricoverata per un mese in neurochirurgia – è stata dimessa.

Se nel corso di queste ultime settimane la Adamuccio è stata molto misteriosa sul suo problema di salute, ora che è stata dimessa si è sfogata parlando apertamente di un tumore benigno “in un punto molto raro nella parte lombare della schiena”.

“Non è la prima volta che sono stata in ospedale sempre per lo stesso problema. Il problema si chiama osteocondroma, un tumore per fortuna benigno situato in un punto molto raro nella parte lombare della schiena. Ho dovuto fare due interventi. Al primo intervento hanno tolto tutta quella massa in più che c’era, soltanto che per far sì che non si riformasse al 100%. Speravano che togliendo quella massa in più non si riformasse. Tutti gli anni i controlli sono sempre andati bene. Purtroppo l’ultima volta che sono andata a fare i controlli, a novembre, abbiamo visto che si era riformata quella cosa. Ho dovuto fare di nuovo l’intervento. Così hanno fatto un passaggio in più, andando a demolire quella parte. Mi hanno messo anche sei viti per reggere, altrimenti sarei rimasta storta. Avrei potuto rischiare, l’importante è che è andato tutto bene. Se non avessi fatto l’intervento avrei rischiato molto. Prima dell’intervento sono stata per due anni e mezzo con dei dolori assurdi. Ancora non si sapeva quale fosse il problema, ci sono voluti due anni e mezzo per capirlo”.