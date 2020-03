Chiara Biasi si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lancia una frecciatina a Barbara d’Urso

Chiara Biasi questa mattina si è svegliata polemica e proprio su Instagram ha lanciato una serie di frecciatina a “grandi presentatori”, “giornalisti” ed “opinionisti” che in tv sostenevano fino a qualche settimana fa che bisognava uscire senza avere paura del prossimo.

Prima che il CoronaVirus si diffondesse a macchia d’olio, infatti, si era scatenato un odio insensato nei confronti della popolazione cinese e molti in tv avevano speso belle parole per la comunità asiatica, sostenendo di non aver paura ed invitando il proprio pubblico ad andare a mangiare nei ristoranti cinesi.

Fra questi anche Barbara d’Urso, che lo scorso gennaio ha mangiato davanti a tutti un biscotto della fortuna cinese. Due mesi fa, infatti, i medici sostenevano che il virus si attaccava solo tramite particelle di saliva e solo da persone che avevano i sintomi. Notizia poi smentita qualche giorno dopo.

A questo proposito la Biasi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe accusando di disinformazione conduttori e giornalisti, non ricordando però l’evolversi di questa malattia.