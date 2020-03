Chiara Biasi: “nessuno che mi sta sul c**o che muore di coronavirus”; Chiara Nasti “fate finta che l’ho preso anche io”

Il CoronaVirus in Italia si sta espandendo a macchia d’olio ed i decessi sono già a quota 107, eppure molte influencer non sembrerebbero prenderlo sul serio. Nonostante il paese si sia letteralmente bloccato (con scuole ed università chiuse fino a metà mese), Chiara Biasi nella giornata di ieri ha deciso di ironizzarci su con un amico e – non capendo la gravità delle proprie parole – l’ha pure pubblicato su Instagram.

Il post è stato rimosso poco dopo, ma ormai stava già facendo il giro del web.

Nel post incriminato Chiara Biasi ha pubblicato uno screen di una chat di WhatsApp in cui parla con un suo amico discutendo del CoronaVirus in Italia, dove è ben visibile il suo messaggio: “E nessuno che mi sta sul ca**o che muore“.

107 morti solo in Italia

Oltre 3k nel resto del mondo E Chiara Biasi pubblica una stories (ora rimossa perché si sarà resa conto della minchiata) pubblica una chat dove scrive “nessuno che le sta sul cazzo muore”@chiarabiasi Ti commenti da sola. Non hai bisogno di insulti pic.twitter.com/7bBgZVgJQ5 — Andrea Alessandrini (@alessandrinigen) March 4, 2020

Non da meno la sua collega Chiara Nasti, che si è disegnata il “CoronaVirus” sulle unghie: