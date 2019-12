Chiara Biasi a Le Iene: “Per 80.000€ nemmeno mi alzo al mattino” – scoppia la polemica e interviene un tronista

Dopo Stefano Sensi, Paola Di Benedetto, Tina Cipollari e Fedez, anche Chiara Biasi è stata vittima di uno scherzo organizzato da Le Iene. L’influencer ha posato per un servizio fotografico di un brand cinese. Gli scatti sono stati modificati e la ragazza si è trovata davanti delle immagini di lei seduta su un water e in piedi su un assorbente gigante.

Chiara ha dato di matto, si è messa a piangere, ha minacciato di passare per vie legali e poi l’ha sparata grossa. La Biasi rivolgendosi all’investitore cinese e al fotografo ha detto: “Ok, accetto di finire su un assorbente. Ma per 80.000 €? Io per 80.000 € manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli. Io pensavo fosse una campagna basica“.

Ovviamente questa frase ha alzato un polverone sui social e qualcuno ha scomodato anche “gli italiani che non arrivano a fine mese”.

Io direi che il commento migliore è quello dell’ex tronista Alex Migliorin: “Per 80.000€ non ti alzeresti nemmeno dal letto. Beata te, io mi farei a piedi tutta Italia invece“.

Le Iene: lo scherzo a Chiara Biasi – il video

“Per 80.000€ non mi alzo neanche dal letto” … sarebbe bello un defollow di massa … vedi poi come si alza anche per meno #leiene — La Ros (@RosRoslol) December 1, 2019

“Io per 80.000€ non mi alzo neanche la mattina” Cara Chiara, se avevi paura di fare una figura di merda con quella campagna pubblicitaria credimi che l’hai fatta con questa frase. CHE SCHIFO #Leiene — Lierre 🌿 (@laTinaisback) December 1, 2019