Chiara Biasi risponde alla polemica degli 80.000€

Ieri sera a Le Iene è andato in onda lo scherzo che la trasmissione di Italia 1 ha fatto a Chiara Biasi. Gli scatti che l’influencer ha fatto in un normalissimo servizio fotografico sono stati modificati e la ragazza si è trovata seduta su un water e in piedi su un enorme assorbente. Il suo team ha cercato di rassicurarla e di spiegarle che le immagini in questione l’avrebbero resa famosa in Cina, ma lei non ha voluto sentire ragioni e ha dato di matto.

Tra uno sclero e l’altro la Biasi l’ha sparata grossa e ha detto: “Ok, accetto di finire su un assorbente. Ma per 80.000 €? Io per 80.000 € manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli. Io pensavo fosse una campagna basica“.

Ovviamente sui social è scoppiata una grossa polemica e migliaia di utenti hanno attaccato Chiara per la sua uscita. Poco fa la fashion blogger ha voluto chiarire quella frase detta in un momento di agitazione e ha spiegato che intendeva solo dire che non farebbe quelle foto nemmeno per 80.000€.

Io mi stupisco di chi si stupisce. Giusto o sbagliato che sia, questo è il modo di ragionare di qualsiasi influencer (ad esempio Le Iene in passato hanno mostrato una sottospecie di influencer comico che si è rifiutato di fare una diretta Instagram per 500/600€) .

La risposta di Chiara Biasi alla polemica sugli 80.000€.

“Ragazzi state molto sereni per cortesia che mai sputerei sul denaro anche perché lavoro e mi mantengo da dieci anni. Quello che intendevo io è che per quella cifra non sarei mai voluta diventare famosa per stare seduta su un water appesa al Duomo o per volare su un assorbente”. E conclude: “È come se facessero gioco sul ti diamo 100 euro per mangiare una cacca. Ma anche no grazie!”.

È un ragionamento assurdo, però pensateci: per il suo standard €80.000 sono pochi, se a noi venisse proposto €100 al mese per svegliarci presto e lavorare maggior parte di noi rifiuterebbe. Solo per farvi capire che lei ha solo un’altra mentalità (discutibile).#chiarabiasi — Camila (@CamilaItsMe) December 2, 2019