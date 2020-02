Chiara Ferragni annulla i viaggi per paura del CoronaVirus

Chiara Ferragni ha deciso di annullare tutti i suoi viaggi di lavoro per paura del CoronaVirus, rifiutando di partire sia per Parigi, sia per un safari. Ad annunciarlo lei su Instagram Stories con una serie di video.

“Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi, perché in questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì, e poi sabato dovevo partire per questo Safari che avevo organizzato qualche mese fa. Però per la situazione nel Nord Italia, principalmente in Lombardia del Coronavirus non me la sono sentita e ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia. Volevo mandare un grosso in bocca a lupo a tutti, dire di non perdere la calma perché veramente in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai ed ascoltare quello che ci dicono le istituzioni e sono sicura che avremo la forza per superare anche questa cosa tutti insieme. Mando a tutti un grosso in bocca al lupo.”