Chiara Ferragni, ecco il vero motivo per cui ha chiuso con il suo ex Riccardo Pozzoli: “Per me è cancellato”

La scorsa settimana Chiara Ferragni in una storia su Instagram ha dichiarato che nel suo documentario avrebbe spiegato il motivo della rottura di ogni rapporto con il suo ex, Riccardo Pozzoli.

Promessa mantenuta, perché in Chiara Ferragni Unposted la regina delle influencer racconta la verità dietro a questo addio.

L’ex fidanzato di Chiarona avrebbe tentato di vendere delle quote della loro società, proprio mentre lei stava per dare alla luce Leone. Questo ha mandato su tutte le furie la moglie di Fedez, che adesso dice che per lei Riccardo è ‘cancellato per sempre’.

“Poche parola Chiara Ferragni su Riccardo Pozzoli: ‘Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre. In Chiara Ferragni Unposted viene fuori la verità. – si legge su Gente – A pochi giorni dalla nascita di Leone, il figlio di Chiara e Fedez, il personal manager della Ferragni racconta di aver scoperto che Pozzoli stava vendendo alle spalle dell’ex compagna, il 45% della società. Chiara viene tenuta all’oscuro dell’operazione: la gravidanza negli ultimi due mesi si è complicata e il suo entourage decide di aspettare il parto per comunicarle il ‘tradimento’. Lei non la prende bene. ‘ Ho capito che non conosci mai veramente nessuno’. Dice cos’ nel documentario. Però non spiega cosa possa aver indotto Pozzoli a vendere le quote o cosa sia successo dopo.”

Mi immagino Chiarona quando ha scoperto la porcata del suo ex…



Quindi Riccardo voleva vendere le società di nascosto (laStampa)? Chock #ChiaraFerragniUnposted — La bimba di Hopper (@bratz2_0) September 5, 2019

Comunque io non sapevo di tutto il casino che era successo con riccardo e sono rimasta sconvolta guardando il documentario, si è comportato da vero stronzo#ChiaraFerragniUnposted — essere qui.🎈 (@_emmassmile) September 18, 2019