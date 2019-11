Chiara Ferragni confessa la sua più grande paura

Ieri sera Chiara Ferragni ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower. Tra le tante richieste di informazioni sul suo documentario che sbarcherà su Amazon Prime e curiosità sulla sua linea di abbigliamento, qualcuno le ha chiesto quale sia stata la sua più grande paura all’inizio della sua carriera.

L’imprenditrice digitale ha confessato che anni fa aveva il terrore di diventare una meteora e che adesso teme il fatto di non lasciare un segno in quello che fa e nelle persone che conosce.

“La mia paura? All’inizio della mia carriera era che tutti si potessero dimenticare di me da lì a 6 mesi. Insomma, quella di essere una meteora. – ha scritto la Ferragni – Adesso non lasciare un segno in quello che faccio e nelle persone che incontro è una delle mie più grandi paure”.

In effetti non stupisce questa risposta. Per chi fa l’influencer (e Chiarona è tra quelle ad aver inventato questa professione) è normale aver paura di essere dimenticati.

Chiara Ferragni ha anche raccontato di come reagisce ai commenti negativi e alle offese.