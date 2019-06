Chiara Ferragni spiega la gaffe fatta con la De Lellis e svela cosa pensa di Giulia

Sabato scorso è apparsa sul profilo Instagram di The Blonde Salad un’immagine della linea di costumi di Giulia De Lellis e pare che poco dopo sia stata eliminata. Dagospia ha riportato la gaffe fatta dal team Ferragni. Giuliona però ha voluto comunque ringraziare la collega.

“Io ho apprezzato molto, magari è stato voluto… e se così fosse grazie Chiara”.

Ieri la moglie di Fedez ha chiarito che in realtà non si tratterebbe di una gaffe, ma di un post pubblicato volutamente (perché allora Dagospia sostiene che sia rimasto on line pochi minuti?). Chiara ha anche svelato di apprezzare la nostra vulcanologa ed esperta di studi gender.

“Giulia era semplicemente una storia di The Blonde Salad che dopo 24 ore viene automaticamente resa non visibile dalla piattaforma. Naturalmente io apprezzo Giulia”.

Pochi minuti o 24 ore? Qualcosa non quadra, qualcuno ha fatto male i calcoli.



Ph: Chiara Ferragni Instagram, diLei