Chiara Ferragni “istruisce” Fedez su ciò che deve dire – il video del matrimonio

Chiara Ferragni è una moglie attenta e premurosa, per questo motivo dà spesso consigli comportamentali a Fedez, un po’ come quando, durante la festa di compleanno di lui al supermercato, gli dette dei consigli sulle scuse da fare su Instagram, dopo le polemiche nate in merito allo spreco di cibo lanciato dagli invitati.



Questa volta però non si tratta di nessun video “rubato”, bensì di un video backstage del matrimonio inserito nel film Chiara Ferragni Unposted che è stato un successo al botteghino.

Nella clip – pubblicata su Instagram da Fedez – si vede Chiara Ferragni che insegna al rapper a sollevare il velo da sposa per poi imbeccarlo su cosa dire. “Mi devi dire che sono bellissima, oppure una cosa simile che faccia già commuovere tutti quanti. Lo devi dire a me, ma la gente capirà che hai detto una cosa dolce“.

La amo.