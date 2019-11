Chiara Ferragni, avventura inquietante: “Un uomo mi ha fotografata mentre dormivo e si è chiuso in bagno”

Non solo gli hater che la insultano sui social e i bigotti che la vorrebbero completamente coperta, adesso arrivano anche gli svitati che la fotografano mentre dorme. No, non è la trama della prossima stagione di American Horror Story, ma sono le avventure di Chiara Ferragni.

Durante un volo per New York un uomo di circa 50 anni si è avvicinato all’imprenditrice digitale e le ha scattato alcune foto mentre lei faceva un pisolino. L’amico di Chiarona ha visto la scena ed ha rincorso l’uomo, che però si è barricato in bagno.

“Ero in volo e tutto andava bene. Poi è arrivato un italiano. Mentre dormivo in aereo, questo tizio sulla cinquantina è venuto e ha cominciato a farmi foto mentre io dormivo. Una cosa super maleducata e da Pshyco. Il mio amico Fabio, seduto accanto a me, ha visto la scena, l’ha preso dalla felpa e l’ha rincorso. Lui si è nascosto nel bagno per un quarto d’ora ma Fabio l’ha aspettato. Poi quando il tizio è uscito, ha fatto vedere che ha cancellato la foto. Ma ce la fate?”.

Fotografare una celebrità che dorme per tenere le foto come ricordo è davvero creepy. Suona come una cosa che farebbe uno dei personaggi malati che Ryan Murphy crea per AHS.



Chiara Ferragni racconta la sua disavventura: il video.