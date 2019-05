Chiara Ferragni ha affittato tutto Gardaland per festeggiare il suo compleanno

Chiara Ferragni, dopo aver affittato un intero supermercato per il compleanno di Fedez, ha deciso di affittare l’intero parco giochi di Gardaland per il suo.

Per l’occasione Gardaland è diventato Chiaraland ed insieme a Prezzemolo (la mascotte del parco) ha potuto fare tutte le attrazioni principali con i suoi amici.

Il livello di ricchezza a cui aspiro è Chiara Ferragni che affitta Gardaland per festeggiare il suo compleanno con i suoi 60 amici più stretti — marta 🍕 (@hheartyou) 19 maggio 2019

