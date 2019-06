Chiara Ferragni epic fail su Instagram, pubblica per sbaglio una foto della De Lellis – Giulia risponde

Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Taylor Mega e chi più ne ha più ne metta: se sei una influencer ed in estate non lanci una linea di bikini sei solo una poraccia.

Fra le più remunerative (nonché più conosciute), c’è ovviamente quella della Ferragni che con la sua azienda fattura milioni di euro l’anno.

Per promuovere il suo shop online Chiara Ferragni usa un profilo Instagram dedicato proprio al brand, The Blond Salad, dove però è stato pubblicato (solo per pochi minuti!) un bikini appartenete alla linea firmata da Giulia De Lellis.

Insomma, chi ha caricato lo scatto incriminato aveva nel rullino proprio uno screenshot fatto ad un costume della De Lellis e lo ha condiviso per errore.

A riportare il tutto è stato Alberto Dandolo su Instagram. Il post è stato pure commentato dalla vulcanologa: “Io ho apprezzato molto e magari è stato voluto, se così fosse grazie Chiara Ferragni!“.