Chiara Ferragni e Leone: un hater lascia un commento idiota sotto una loro foto e lei lo asfalta

Si può apprezzare o meno il suo lavoro, il personaggio (o il suo documentario), ma una cosa va riconosciuta a Chiara Ferragni: nessuna asfalta gli hater poracci come lei.

Solitamente criticano i suoi look e quelli del marito, ma questa volta un utente l’ha presa in giro direttamente sul suo aspetto fisico.

La regina delle influencer ha pubblicato una foto con il figlio Leone e un follower ha scritto: “Ma le zizze le ai dimenticate a casa?”.

Chiarona senza pensarci troppo ha risposto: “Sì, sono nell’armadio insieme all’H della tua frase“.

Ma come si può anche pensare alle “zizze” in una foto con quel cucciolo che dorme?

“Ma le zizze le ai dimenticate a casa”

“Sono nell’armadio insieme all’H della tua frase” CHIARA FERRAGNI SEI LA REGINA . 🚀 — mens◟̽◞̽ (@xLouhug) September 15, 2019

Non è la prima volta che Chiara Ferragni replica alle critiche e agli insulti sui social.

Fonte: Le risposte della Ferragni