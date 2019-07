Chiara Ferragni preoccupata per la scomparsa dei like di Instagram

Chiara Ferragni si è mostrata preoccupata per la scomparsa dei like su Instagram. Come annunciato ieri, infatti, Instagram ha deciso di aggiornarsi nuovamente e di togliere la possibilità ai followers di vedere quanti mi piace hanno i post, video o foto che siano.

Chiunque, infatti, potrà continuare a mettere ‘mi piace’ premendo il celebre cuoricino bianco (che diventerà rosso non appena premuto), ma solo l’autore del post vedrà quante persone effettivamente hanno apprezzato. L’aggiornamento è in fase di test e non tutti avranno questa modifica, ma l’imprenditrice digitale più famosa del mondo si è giustamente allarmata e proprio ieri ha chiesto ai suoi followers se riescono tutt’ora a mettere like alle sue foto oppure no.

“Tanti utenti mi stanno dicendo che non riescono a mettere like alle mie foto negli ultimi due giorni, succede anche a voi?”

La Ferragni poi ha realizzato un sondaggio in merito alla visibilità dei like sulle foto di Instagram e la maggioranza ha votato che tutt’ora vede i vari mi piace sotto le foto.

Se questo aggiornamento dovesse passare a definitivo allora sì che inizieranno i problemi per gli influencer in erba che vendono i pacchetti in base proprio a quanti like ottiene un determinato post.

Il business virtuale resterà sulle storie? O prima o poi Zuckerberg deciderà di rimuovere anche le visualizzazioni?