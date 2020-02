Chiara Ferragni chiede un privée in pizzeria ma viene rimbalzata: “I clienti sono trattati tutti uguali”

Ennesima polemica sterile quest’oggi per Chiara Ferragni che, secondo il racconto di Francesco Martucci, proprietario del ristorante I Masanielli di Caserta, avrebbe chiamato chiedendo un privée all’interno del locale.

A raccontare la conversazione telefonica è stato proprio l’imprenditore:

“Chiara Ferragni: Buona sera vorrei prenotare un tavolo da lei, ha un privee? Io: No Chiara non abbiamo privee. Per noi i clienti devono essere trattati tutti all stesso modo. Grazie, Francesco ❤️”

Ovviamente il post ha scatenato una polemica fra chi accusa Martucci di aver ‘sputtana*o’ una conversazione privata con una cliente e chi, invece, ha difeso la Ferragni sostenendo che sia normale per lei voler cenare in un posto più tranquillo lontano da occhi indiscreti.

“Scrivo sempre ciò che penso

Si è alzato un polverone che praticamente non esiste

Io ero semplicemente felice che un personaggio famoso(o chi ne fa le veci o magari era uno scherzo) avesse chiamato in pizzeria per un tavolo

Da noi vengono attori

Calciatori,e compagni cantando

Ho semplicemente risposto che non avevo quel servizio

E ho semplicemente detto la verità

Non ho mai voluto fare differenze

Che tratto tutti con lo stesso amore e dedizione

Ci tengo a precisare che non ho rifiutato nessuno

E mai mi permetterei

È brutto vedere odio

Perché la vita è bella

Fatevene una ragione”