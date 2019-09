Chiara Ferragni parla del suo ex Riccardo Pozzoli: “Svelo perché non abbiamo più rapporti”

Da quando si è messa con Fedez, Chiara Ferragni non ha più parlato del suo ex fidanzato. Stando a quello che riporta Dagospia, la regina delle influencer avrebbe glissato tutte le domande su Riccardo Pozzoli che i giornalisti le hanno fatto a Venezia.

Subito dopo la rottura i due erano rimasti in buoni rapporti (tanto da continuare a lavorare insieme). Dopo qualche mese le cose sono cambiate, Chiara e Riccardo hanno smesso di seguirsi sui social e lui le ha venduto le quote della società che avevano insieme.

Se alla Mostra del Cinema Chiarona non ha parlato del suo ex, ieri su Instagram ha dichiarato che nel documentario ‘Chiara Ferragni Unposted‘, ci svelerà il motivo per cui non ha più rapporti con Riccardo.

“Sì, parlerò anche di lui. – dice Chiara Ferragni nelle stories – Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso e quindi parlo del perché non abbiamo più un rapporto”.

Mossa furbina per attirare al cinema qualche curioso in più? Probabilmente, ma questo è quello che personalmente mi aspetto da un film sulla Ferragni: gossip, lavoro (ricordiamoci che lei è davvero la queen delle imprenditrici digitali, mica pizza e fittea) e un pizzico di trash involontario.

Chiara Ferragni risponde alle critiche sul suo film.

“Ci sono state recensioni di tutti i tipi, alcune positive, alcune negative e alcune vie di mezzo. Io sono super contenta di quello che è stato creato. Se cercate un film d’autore, Chiara Ferragni – Unposted non è questo. Invece, se siete curiosi della mia storia e volete emozionarvi e sognare, pensare che i sogni si possono realizzare, allora Chiara Ferragni – Unposted è il film per voi. Non ci sono parti recitate. La regista Elisa Amoruso è diventata una mia amica ed è stato bello lavorare con una donna italiana poco più grande di me che capisce al 100% le mie emozioni ed è riuscita a raccontarmi in modo così vero ed onesto. Questo doc è un po’ come un mio bambino, qualcosa cui abbiamo lavorato tantissimo ed è una parte di me molto intima. Ci saranno critiche, ce ne sono state 100mila altre. Ma se mi fossi fermata alle critiche non sarei andata oltre al 2010.”