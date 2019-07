Chiara Nasti: “Acqua? La bevo mentre mi lavo i denti”

Chiara Nasti ieri è finita sulla bocca di tutti dopo aver confessato di non bere acqua da circa due anni, ma di dissetarsi solo con acqua di cocco e coca cola.

“La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano, io ho puntato sul mangiare sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1 o 2 anni. Bevo acqua di cocco o Coca Cola! Noi siamo quello che mangiamo! Non bevo acqua da due anni, lo ammetto. Mi dispiace acqua, ma la Coca Cola ha vinto! Non sto dicendo che tutti debbano fare come me, ma io bevo solo Coca.”

La fashion blogger ha provato a rimediare, con scarso successo.

“Ho scritto sicuramente una cosa stupida, ma non ho fatto nulla di male secondo me. Chi pensa una cosa del genere, chi ci crede, lo trovo più stupido del mio commento. Venite presi per cu*o sul serio nella vita di tutti i giorni? È impensabile che io non beva acqua da due anni. Se solamente vogliamo pensare che quando laviamo i dentini beviamo acqua, sarebbe automaticamente impossibile. […] Sinceramente l’ho vista più come uno sfogo nei miei confronti per il mio lato estetico, sinceramente. Mi avete dato dell’anoressica, della nana, non so. Sappiate donne, che dire queste cose non fa bene a voi stesse in primis. Io ho imparato a sopportare queste cose. Non mi toccano proprio. Mi demoralizzo perché penso a quanto è cattiva la gente. Voi mamme, zie, ragazzine. [..] Volete tanto parlare di solidarietà femminile e questi sono i risultati? Solo quando vi scatta nel cervello che una è meno bella di voi? Siamo un po’ più complici tra di noi per favore. Basta tutta sta roba, gelosie e invidie. Ma siamo tutte uguali, tutti viviamo fino a un tot. Resta quello che hai fatto nella tua vita e come l’hai vissuta”.