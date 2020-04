Chiara Nasti e l’attacco CHOC ad Aurona Ramazzotti: “Ti ricordo tra alcol e…”

Chiara Nasti ieri è stata al centro di una polemica per aver pubblicato una sua foto su una Jaguar con tanto di citazione bislacca dell’attrice Zsa Zsa Gabor. L’influencer è stata riempita di insulti e critiche ed ha risposto in modo davvero originale, mostrando sulle sue storie Instagram un rotolo di carta igienica con sopra stampate centinaia di offese che in questi anni le hanno rivolto. Il video con rotolo pieno di insulti è stato ripubblicato da Giuseppe Porro e proprio sotto a quel post Aurora Ramazzotti ha commentato, lasciando una semplicissima emoticon, nulla di esagerato, nessuna shade perfida. Quella faccina però deve aver mandato su tutte le furie Chiara Nasti, che ha risposto con una frecciatina velenosa: “Di cosa ti sconvolgi Aurora? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e non mi dilungo…”

“E non mi dilungo“?



Anche questa volta la Nasti è stata massacrata dagli utenti di Instagram. Vi riposto solo alcuni commenti (quelli pubblicabili e senza offese irripetibili).

“Ma tu chi sei? Cosa hai fatto? Almeno Aurora ‘tra alcol e non mi dilungo’ qualcosa ha fatto”.

“Aurora non è sconvolta, ma pensa quanto sei stata cattiva. L’educazione non la conosci”.

“Questa risposta è pessima, potevi risparmiartela”.

“Mio dio che bassezza di commento”.

“Preparo i popcorn, ma resta che hai risposto da cafona”.

“Sei di una bassezza infinita. Si può pensare che stampare dei commenti sulla carta igienica sia eccessivo? Non c’era bisogno di attaccare in modo così personale per un emoticon”.

“Menomale te en fregavi delle critiche. Bambina viziata”.