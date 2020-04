Chiara Nasti nella bufera per ciò che ha scritto su Instagram (e sì, lo ha scritto davvero)

Chiara Nasti si è attirata addosso una valanga di insulti e di critiche per aver riportato su Instagram una vecchia citazione che sarebbe attribuita all’attrice Zsa Zsa Gabor.

“Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto e un asino che paghi per ogni cosa”.

La citazione è stata accompagnata da una foto della Nasti seduta in un’auto lussuosa ed il ciuco citato che pagherebbe ogni cosa sarebbe suo padre, come scritto dall’influencer.

“Terribile quello che hai scritto – ha commentato un suo follower – Ad un uomo invece basta una cosa: evitare una donna così“. “Certo, io sono per pochi” ha replicato Chiara Nasti.

Una citazione anacronistica che avrebbe potuto evitare o una mentalità retrograda vantata sui social?

I commenti sotto al post – purtroppo per lei – sono perlopiù negativi, ma a giudicare dalla non moderazione sembrerebbero non infastidirla granché.