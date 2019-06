Chiara Nasti bacchetta sua sorella Angela e la sbugiarda (VIDEO)

Negli ultimi giorni Angela Nasti è stata al centro di un mezzo scandalo mariano, perché la sua “relazione” con Alessio è durata circa una settimana fuori da Uomini e Donne. La ragazza in diverse storie ha detto di avere una linea di costumi, in un video in particolare ha dichiarato:

“Smettetela di dire cattiverie. Io non vi ho fatto del male. Se una relazione non va a buon fine non posso farmene una colpa. Non è che se finisce una storia dopo due settimane o dopo dei mesi significa che qualcuno ha preso in giro qualcuno. Io non mi sarei mai permessa di prendere in giro le persone che lavorano a Uomini e Donne. Io li amo tutti. Ogni tanto tirate in ballo il business. Io però non ho bisogno di fare business. Il mio brand di costumi da bagno si vendeva lo stesso, anzi. Che poi ovvio, ho avuto una visibilità. ma chi se ne frega. Ma secondo voi io avevo bisogno di visibilità?!”

Poche ore fa è intervenuta la sorella maggiore, Chiara Nasti, che ha bacchettato Angela.

“Visto che mi state chiedendo, il brand non è di mia sorella. Mia sorella si spaccia per quella che ha un brand in comune con me. Il brand però è mio, Angela mi dispiace, è mio!”

Trash: Nasti Love come Lucia Bramieri “Il telegatto è mio mio mioooooo” in questo caso il brand.. ✈️ #uominiedonne pic.twitter.com/9sSi4W19eT — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) 17 giugno 2019

Chiara Nasti vs Angela Fuffi Fella.

Per risolvere questa faida familiare c’è un solo modo.

“Girls, the time has come for you to business for… your… followers…

Good luck and don’t fu*k it up!”