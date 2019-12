Chiofalo ha preso tutti in giro sul caso delle labbra gonfie? Spuntano le foto che lo sbugiardano

Nei giorni scorsi Francesco Chiofalo è finito in ospedale dopo che le sue labbra si sono gonfiate in maniera molto evidente. L’ex tentatore ha pubblicato decine di storie con il volto ben in vista e dicendo di essere molto preoccupato.

Sembra però che i medici non siano riusciti a capire il motivo di questo improvviso gonfiore e Chiofalo è stato rimandato a casa.

A 48 ore dalla prima storia, Francesco è tornato su Instagram con il volto coperto per metà (in pieno stile Myss Keta), dicendo di aver subito del cyberbullismo. Il ragazzo ha poi aggiunto che poche ore dopo sarebbe andato ad un evento e così ha fatto.

A questo punto è intervenuta Deianira Marzano, che ha espresso qualche perplessità sulla buonafede del suo amico.

“A me dispiace, perché Francesco è un ragazzo che mi è sempre stato simpatico. Non capisco perché arrivare a fare cose così drammatiche. Mi hanno mandato tante foto della serata a cui lui è stato ieri e queste labbra a canotto non si vedono. La labbra erano già sgonfiate. Quindi perché fare le storie bendato come se stesse andando a fare una rapina in banca o sembrava uno del far west. La situazione era risolta.”

La Marzano ha anche pubblicato la testimonianza di una ragazza presente all’evento sponsorizzato da Francesco Chiofalo.

“Posso assolutamente confermare che le sue labbra erano sgonfissime. Erano sgonfie, sgonfie”.

Quindi sotto quella maschera in realtà si nascondeva questo…

Deianira e i video su Francesco Chiofalo.