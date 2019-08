Francesco Chiofalo: spuntano conversazioni WhatsApp in cui parla dei suoi piani – è tutto un bluff?

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, come dichiarato ieri da Aurora Ciorbi, si sono fidanzati per finta per volere dell’agenzia e si sarebbero invaghiti l’uno dell’altra solo con il passare delle settimane. Purtroppo per la Fiordelisi, se lei alla fine si è innamorata, lui no, dato che ha sempre avuto una mezza relazione parallela con la stessa Ciorbi.

Il piano di Chiofalo era infatti quello di lasciare la Fiordelisi a Temptation Island Vip, dato che erano in lizza per partecipare al programma, ma alla fine è tutto sfumato e si sono lasciati via Instagram.

A confermarlo è stata la Ciorbi che ha dato a FanPage le conversazioni WhatsApp con Chiofalo:

“Francesco me lo disse già mesi fa che avrebbe ufficializzato questa storia d’amore finta con Antonella Fiordelisi. Diceva che avrebbero fatto un programma insieme, erano convinti di essere presi a Temptation Island Vip. Ho continuato a vedere Francesco mentre Antonella stava a Salerno proprio perché sapevo che era solo gossip, una finta relazione. La stessa Fiordelisi ieri ha confermato che era iniziata così. Per questo ho detto di non essere mai stata l’amante di Chiofalo. Lui mi diceva che era tutto finto, tutto organizzato dall’agenzia. La storia con Antonella la chiamava “situazione lavorativa”. Mi diceva che quando l’avrebbe chiusa partecipando a Temptation Island Vip, sarebbe tornato con me”.

Ecco anche gli screen di WhatsApp pubblicato da FanPage in cui Francesco dice che vuole fare “quel caz*o di programma per chiudere la situazione lavorativa (con la Fiordelisi, ndr)” ma che avrebbe dovuto far in modo da sembrare “più vero possibile” perché “la redazione non è stupida”.