Mara Venier, in fin di vita: un errore fatale e il codice rosso | Attimi di terrore

La preoccupazione è stata palpabile quando, dopo mesi di silenzio, è emersa la verità su un anno infernale, caratterizzato da ricoveri continui e una condizione di salute estremamente precaria. La stessa Mara Venier, vicinissima al marito in ogni istante, ha vissuto momenti di profonda apprensione, temendo per la vita del suo amato compagno. Le rivelazioni, rilasciate da Carraro stesso, dipingono un quadro allarmante che ha tenuto tutti col fiato sospeso, parlando apertamente di come un semplice farmaco lo abbia portato ad un passo dalla fine.

Il percorso di sofferenza è iniziato con un grave infortunio alla schiena, che lo aveva costretto persino su una sedia a rotelle. Un momento di vulnerabilità fisica a cui si è aggiunto, inaspettatamente, un evento ancora più grave e minaccioso: una pancreatite acuta. Questa infiammazione improvvisa e pericolosa ha rappresentato il punto più basso del suo calvario, mettendo seriamente a rischio la sua esistenza. Carraro non ha esitato a descrivere quei giorni come un vero e proprio incubo, dal quale, fortunatamente, è riuscito a riemergere grazie a una straordinaria forza di volontà e all’assistenza instancabile di chi gli è stato accanto.

Il farmaco fatale e la miracolosa guarigione

Dal veleno alla cura: il viaggio di un farmaco tra morte e rinascita.

La causa scatenante della pancreatite acuta si è rivelata essere un farmaco prescritto con l’intento di favorire la perdita di peso, un coadiuvante che avrebbe dovuto migliorare la sua mobilità dopo l’infortunio alla schiena. Una scelta terapeutica che, purtroppo, ha avuto un effetto collaterale devastante, portando Carraro in condizioni critiche. I medici dell’ospedale, in un momento di estrema gravità, hanno comunicato a Mara Venier che suo marito si trovava “in fin di vita”. Un allarme drammatico che ha evidenziato la serietà della situazione, con il paziente che ha sperimentato sintomi preoccupanti, inclusa una pressione sanguigna estremamente bassa.

Nonostante la gravità, la tempestività dei soccorsi e l’abilità dei sanitari sono state fondamentali. Carraro ha trascorso tre lunghe settimane di ricovero, un periodo intenso di cure e osservazione. Parallelamente, il problema alla schiena aveva trovato una soluzione inaspettata grazie all’intervento del governatore Luca Zaia, che aveva indirizzato Carraro presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Qui, grazie al professor Altin Stafa e a una tecnica innovativa, in soli dieci minuti è riuscito a rimettersi in piedi, un vero e proprio miracolo medico che ha segnato l’inizio della sua ripresa fisica e morale dopo il trauma vertebrale.

La forza dell’amore: Mara Venier al suo fianco

Durante l’intero percorso di malattia, un pilastro fondamentale per Nicola Carraro è stato l’amore e il sostegno incondizionato di sua moglie, Mara Venier. La conduttrice non lo ha mai abbandonato, rimanendo al suo capezzale anche quando le notizie erano più scoraggianti. La sua presenza costante, la sua vicinanza emotiva e il suo incoraggiamento hanno rappresentato per Carraro la benzina necessaria per affrontare la battaglia più dura. “È stata la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare”, ha dichiarato il produttore, sottolineando come l’amore di Mara sia stato un vero e proprio catalizzatore per la sua guarigione.

Per essere più vicina al marito in quel momento così delicato, Mara Venier ha persino lasciato la loro casa di Roma per trasferirsi a Milano, garantendo a Nicola non solo la sua assistenza, ma anche la vicinanza ai suoi figli. Questo gesto ha evidenziato ancora una volta la profondità del loro legame. Ora che il peggio è alle spalle, con la salute ristabilita e un rinnovato spirito, Nicola Carraro si prepara a festeggiare i suoi 84 anni. Questo compleanno, più che mai, assume il sapore di una vera e propria rinascita, un traguardo celebrato in piedi, circondato dagli affetti più cari e con la consapevolezza di aver superato un’esperienza che poteva costargli la vita.