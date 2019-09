Chris Brown ci prova con Rihanna e le scrive in pubblico: i fan lo massacrano

Ieri Rihanna ha pubblicato un bellissimo scatto sensuale dove appare in biancheria intima mentre è sdraiata su un divano, con accanto a lei una lampada. Fino a qui nulla di strano, la solita pioggia di milioni di like e decine di migliaia di commenti pieni di complimenti (e qualche fan che chiede novità sul nuovo album), se non fosse che è tornato all’attacco l’uomo che diversi anni fa l’ha ridotta così…



Chris Brown ha lasciato 3 commenti sotto lo scatto della sua ex. Il primo è una faccina scioccata, il secondo è l’emoji pervy e come ciliegina sulla torta le ha scritto: “Voglio essere quella lampada“.

Vuoi essere cosa? Ma sai dove te la do io quella lampada?



can Chris Brown stay away from Rihanna the way this man irritates me pic.twitter.com/x4OMkHaiqp

The audacity of Chris Brown to thirst over Rihanna’s new post when mentally and physically abused her for years, got her landed up in the hospital times and almost murdered her. This piece of shit has absolutely no shame. pic.twitter.com/4MsYqUKgzE

— ً (@MonaDarlingx) September 20, 2019