Chris Hemsworth parla di suo fratello Liam e lancia una frecciatina a Miley Cyrus

Miley Cyrus e Liam Hemsworth con il loro ritorno di fiamma hanno fatto sognare milioni di fan. Purtroppo il matrimonio tra i due è durato quanto un gatto in tangenziale. La coppia è scoppiata lo scorso agosto e adesso la popstar americana e l’attore si sono già rifatti una vita con dei nuovi partner. Adesso però a parlare è il fratello di Liam, Chris Hemsworth, che in una recente intervista rilasciata a News Au ha raccontato cosa fa il protagonista di Hunger Games dopo il divorzio dalla sua ex. Chris ha anche lanciato una shade velata a Miley.

“Lui sta bene, adesso è ok. Ora si sta allenando e si mantiene in forma, è tornato in Australia a fare le sue cose. Sta conducendo una vita australiana. Almeno lo abbiamo tirato fuori da Malibu!”

‘Portato via da Malibu’? Ah…

Miley Cyrus parla della fine del matrimonio con Liam Hemsworth.

“Posso ammettere tante cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per dei tradimenti. Io e Liam siamo stati insieme per 10 anni. L’ho detto in passato e lo ribadisco, amo Liam e lo amerò per sempre. Ma a questo punto devo prendere la decisione più salutare per me stessa di lasciare il passato alle spalle. Sono la persona più in salute e felice da molto tempo”.

