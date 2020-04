Chris Hunter, da veterano di guerra a spogliarellista e star di OnlyFans

Le attuali uniformi di Chris Hunter sono composte da perizomi e jockstrap, ma in passato il belloccio inglese indossava ben altro. Chris in un’intervista rilasciata a C&C ha rivelato di essere un veterano di guerra e di essere stato a combattere sia in Iraq che in Afghanistan. Adesso le cose sono cambiate per Hunter, che è diventato una star di OnlyFans (qui le sue foto) e si esibisce come spogliarellista insieme ai Dreamboys.

“Durante la mia carriera militare ero schierato e ho combattuto in prima linea sia in Iraq e in Afghanistan, la prima volta in guerra avevo solo 18 anni. Non è stato facile, ma stavo servendo il mio paese e prendevo tutto molto sul serio, ero un bravo soldato. Per motivi medici la mia carriera militare è finita, ma con serenità. Adesso faccio altro, ballo.

Ho dovuto prendere decisioni in cui i soldati sotto il mio comando erano nelle mie mani, quindi era importante credere in me stesso. Ovviamente per esibirsi sul palco serve sicuramente un diverso tipo di fiducia, ma c’è sicuramente una sorta di crossover.

Ho sempre ballato e suonato fin da ragazzino, quindi una volta finita la mia carriera militare, volevo perseguire una carriera come ballerino. Ho iniziato a spogliarmi per lo spettacolo dei Dreamboys a Newcastle, ma l’obiettivo finale era sempre quello di andare in tour con loro e adesso ci sono riuscito.

Adesso lavoro anche con OnlyFans dove punto tutto sulla varietà. Ci sono video in coppia con altri ragazzi dei Dreamboys, io da solo mentre mi diverto, oppure quando faccio la doccia”.