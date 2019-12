Chris Martin ammette di essere stato omofobo mentre scopriva il suo orientamento: “Non volevo essere gay”

Chris Martin è uno dei più noti alleati della comunità LGBT, ma recentemente ha ammesso di essere stato omofobo. In un’intervista rilasciata al Rolling Stone il leader dei Coldplay ha raccontato di quando era adolescente e pensava di essere gay. Il cantante era terrorizzato dall’idea di essere omosessuale ed ha iniziato a tranquillizzarsi quando ha realizzato che molti dei suoi idoli erano gay (uno era Elton John).

“Quando ero in collegio ho avuto un periodo complicato. Ero confuso e sono stato molto omofobo. Pensavo roba del tipo ‘ se sono gay sono completamente fott**o. Sarà la fine’. Ero solo un ragazzino che scopriva il suo orientamento, cercavo di capirlo. Mi dicevo ‘ok, forse sono davvero gay, forse sono altro, sì lo sono, no, non posso esserlo’. Ero terrorizzato e poi ho incontrato altri ragazzi che mi dicevano ‘Sei decisamente gay. Tu sei omosessuale senza dubbio’. Sono stati anni abbastanza strani. Ho continuato a pensare di essere gay per diverso tempo e mi ripetevo ‘Non so se lo sono, ma anche se sono omosessuale non posso mostrarlo perché è sbagliato. Non potrò esserlo in pubblico, è uno sbaglio’. Le cose sono cambiate verso i 16 anni. La mia mente si è aperte e pensavo ‘Ok, molti dei miei miti sono gay, quindi cosa ci sarebbe di male se anche io lo fossi?’. Qualunque cosa sono non mi importa così tanto. A quel punto ho messo in dubbio quello che mi aveva insegnato la religione e non ero più così sicuro di voler credere a tutto. Adesso Dio per me è tutto quello che è amore, basta, nessuna religione”.

Chris Martin è etero, ma i pensieri che ha avuto sono comuni a quelli di moltissimi teenager omosessuali, terrorizzati dall’idea di essere gay in una società eteronormativa.

the media are really writing headlines that try to portray Chris Martin as homophobic, I have to laugh. pic.twitter.com/tLgLaK0gMz — georgia 🌙☀️ (@jonnybuckIand) December 3, 2019