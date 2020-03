Christian Jessen contro gli italiani, Alessia Marcuzzi risponde

Christian Jessen, come ho già scritto in questo precedente articolo, ha rilasciato una dichiarazione pseudo-razzista ai microfoni di una radio, dove ha accusato gli italiani di usare il CoronaVirus come scusa per non lavorare.

“Questo potrebbe sembrare un po’ razzista e dovrete scusarmi, ma non pensate che il CoronaVirus sia un po’ una scusa? Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare per un po’, per avere una lunga siesta. Sono davvero d’accordo con Boris Johnson, penso che sia un’epidemia vissuta più dalla stampa che nella realtà. Voglio dire, se pensi all’influenza stagionale, senza prenderla troppo sul serio, l’influenza uccide migliaia di persone ogni anno”.

La notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo ed è stata ‘captata’ anche da Alessia Marcuzzi che su Twitter ha risposto:

“Che orrore, ma come si può solamente pensare una cosa del genere?”.

Che orrore! Ma come si puo’ solamente pensare una cosa del genere?🙈🙄 https://t.co/Fdm7H42Ews — Alessia Marcuzzi (@lapinella) March 13, 2020

Dello stesso parere anche Lapo Elkann, che di punto in bianco ha scritto:

“Dottor Jessen, gli italiani usano il virus come scusa? Prima di tutto Calmati e quando parli dell’Italia alzati in piedi e mostra rispetto ai tuoi colleghi italiani che sul campo combattono ogni giorno”.

Ecco il tweet: