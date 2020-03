Christian Jessen di Malattie Imbarazzanti: “Gli italiani usano il CoronaVirus come scusa per non lavorare”

Chi bazzica il canale Real Time di Discovery conosce sicuramente Christian Jessen, volto storico del programma Malattie Imbarazzanti.

Il medico, intervistato da Fubar Radio, si è detto d’accordo con le decisioni di Boris Johnson che proprio qualche ora fa ha annunciato che il CoronaVirus in Gran Bretagna dovrà fare il suo corso e che i cittadini devono “abituarsi all’idea di perdere i propri cari”.

Secondo molti britannici, infatti, il CoronaVirus sarebbe “poco più di un’influenza” e dello stesso parere è anche Christian Jessen che ha accusato noi italiani di aver sfruttato la pandemia solo per “smettere di lavorare”.

“Questo potrebbe sembrare un po razzista e dovrete scusarmi, ma non pensate che il CoronaVirus sia un po’ una scusa? Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare per un po’, per avere una lunga siesta. Sono davvero d’accordo con Boris Johnson, penso che sia un’epidemia vissuta più dalla stampa che nella realtà. Voglio dire, se pensi all’influenza stagionale, senza prenderla troppo sul serio, l’influenza uccide migliaia di persone ogni anno”.