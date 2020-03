Christian Jessen contro gli italiani: in passato aveva offerto droga ad un ragazzo

L’intervista di Christian Jessen all’emittente radiofonica Fubar Radio ha davvero sconvolto l’opinione pubblica ed anche Alessia Marcuzzi ha ‘captato’ la notizia e commentata su Twitter.

Quella di Jessen è stata una dichiarazione filo-razzista e piena di cliché, ma quel che ferisce maggiormente è il fatto che i britannici abbiano preso sottogamba questa pandemia che nel nostro Paese ha già fatto più di 1200 morti.

Con questa intervista il Dr. Jessen è di nuovo finito al centro mediatico a distanza di cinque anni da quando uscirono sui magazine le sue chat di Grindr, dove offriva incontri di droga e sesso ai suoi amanti adescati online.

Nelle chat incriminate – che l’uomo ha poi giustificato come semplice ‘chiacchiere da arrapato che non hanno poi portato a nessun incontro‘, si leggeva il Dr. Jessen mentre offriva cocaina, cannabis, ecstasy e ketamina ai propri partner, che avrebbero dovuto raggiungerlo a casa per degli incontri di chemsex.

Alla luce di quelle chat, Channel 4 lo ha allontanato da Malattie Imbarazzanti ed a giudicare dalla sua pagina su Wikipedia pure dal mondo della tv, dato che l’ultimo programma risale proprio al 2014.