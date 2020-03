Christian Jessen chiede scusa all’Italia per la scemenza detta sul CoronaVirus e poi abbandona i social network

La settimana scorsa Christian Jessen ha vomitato un discorso davvero idiota sul CoronaVirus e l’Italia.

“Questo potrebbe sembrare un po razzista e dovrete scusarmi, ma non pensate che il CoronaVirus sia un po’ una scusa? Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare per un po’, per avere una lunga siesta. Sono davvero d’accordo con Boris Johnson, penso che sia un’epidemia vissuta più dalla stampa che nella realtà. Voglio dire, se pensi all’influenza stagionale, senza prenderla troppo sul serio, l’influenza uccide migliaia di persone ogni anno”.

Giustamente il medico di Malattie Imbarazzanti è stato duramente attaccato sui social e adesso sono arrivate le sue scuse. Christian Jessen ha anche detto che si prenderà una pausa dai social, perché non sta bene e Twitter non è il miglior posto dove stare nelle sue condizioni.

“Per quanto riguarda i miei commenti sull’epidemia di coronavirus in tutto il mondo e la situazione dell’Italia:

Ho sbagliato, lo ammetto: ho cercato di sdrammatizzare il panico, tuttavia, col senno di poi, riconosco che la mia osservazione irriverente era insensibile e devo scusarmi per qualsiasi turbamento io abbia causato. Capisco perché è stato offensivo e spero possiate perdonarmi.

Come medico, il mio lavoro è essere onesto e cercare di portare luce nella vita delle persone. Vorrei assicurarvi che i miei pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono colpiti dal virus e a coloro che stanno lavorando duramente per aiutare tutti a superare questo momento difficile.

Infine, al momento non sto usando molto i social media, quindi tenete presente che forse non vedrò le vostre risposte. Ripeto che adesso non userò i social media poiché sto lottando con la mia salute mentale e Twitter non è sempre il posto migliore dove trovarsi in tali circostanze! Tornerò quando starò meglio”.