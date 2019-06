Christina Aguilera sul palco del suo concerto fa un regalo ai fan

Christina Aguilera qualche giorno fa ha debuttato a Las Vegas nel suo show The Xperience e proprio ieri, durante la performance allo Zappos Theatre del Planet Hollywood, ha fatto un bel regalo ai fan annunciando l’arrivo del suo nuovo album in lingua spagnola.

L’occasione l’ha avuta durante la performance di Desnudate quando ha detto ai fan entusiasti: “Non dimenticate: l’album latino sta arrivando!“.

L’unico album in spagnolo pubblicato dalla cantante risale ben a 19 anni fa, quando nel 2000 pubblicò il disco Mi Reflejo da cui vennero estratti singoli come Pero Me Acuerdo De Ti e Falsas Esperanzas.

Io così alla notizia di un nuovo album latineggiante.