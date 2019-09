Ciro Petrone scappa da Temptation Island e viene squalificato – il video è epico

Ciro Petrone – dopo aver scoperto di dover convivere tre settimane con Er Faina – ha deciso di farsi squalificare dal gioco scappando – proprio fisicamente – dal villaggio dei fidanzati.

Il video con l’anticipazione della corsa era già uscito un po’ di tempo fa ma la versione ufficiale, trasmessa ieri sera durante la prima puntata di Temptation Island Vip, supera ogni aspettativa: Ciro, infatti, non solo scappa dal proprio villaggio ma riesce addirittura a raggiungere la fidanzata.

Nella lunga e folle corsa il nostro Ciro Forrest Petrone Gump non solo si getta da una scogliera a piedi nudi, ma fa capitolare a terra come birilli ben tre operatori, uno dei quali nel mare. Vestito.

Pura arte.

Ovviamente il regolamento non prevede fidanzati in fuga e operatori in mare, per questo motivo Ciro Petrone (insieme alla fidanzata Federica Caputo) è stato squalificato dal gioco. Al suo posto secondo gli ultimi rumors potrebbe entrare il figlio di Pippo Franco in coppia con la fidanzata.