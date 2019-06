Clarissa Marchese perde followers su Instagram e chiede scusa

Lo sfogo di Clarissa Marchese contro le fan che avevano osato criticare il suo matrimonio con Federico Gregucci ha scatenato un po’ di perplessità e molti suoi followers – come dimostra il grafico di NinjaLitics – hanno smesso di seguirla su Instagram.

Ecco cosa aveva dichiarato:

Uno sfogo che non è stato perdonato dai suoi followers e che ha causato questo:



Per correre ai ripari Clarissa Marchese ha immediatamente fatto un passo indietro e chiesto scusa, fra i commenti di un post del blog IsaeChia.it:

“Raga voi dovete capire che nella vita esistono gli sfoghi. Mi scuso con chi si è offeso, non era nella mie intenzioni farlo, anche perché chi mi segue davvero sa che sono tutt’altro che materialista. Il mio era un riferimento al fatto che a dire certe cose siano ragazze che non hanno niente di meglio da fare che sputare veleno sugli altri. E fidati quando gli “altri”siete voi, il vostro matrimonio, vostro marito…fa male. Per questo matrimonio ho dovuto affrontare mille problemi che voi non sapete e che non vedrete mai, a partire dalla chiesa disdetta il giorno prima, finendo con uno stravolgimento di tutti piani (organizzati con cura per un anno) …leggere certe cose fa male. Ora direte ma tu sei personaggio pubblico, devi accettare le critiche ecc, va bene, ma davvero raga siate indulgenti perché non è mai bello sentirsi dire certe cose . Detto ciò mi scuso ancora con chi si è sentito offeso, spero capiate che si è trattato di uno sfogo durato poco. Dopo le mie storie sto leggendo tanti messaggi belli invece e per questo vi ringrazio, ma non si dovrebbe mai arrivare a tanto, a sbagliare e poi chiedere scusa per vedere un po’ di umanità ! Spero non cancelliate questo messaggio”.