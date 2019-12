La classifica delle parole più cercate in Italia su Por**Hub (…ma Malena non c’è)

L’anno non può chiudere in bellezza senza il consueto appuntamento con la lista stilata da P*rnHub sulle parole chiave più cercate dagli italiani sul noto portale di video.

Con una media di 115 milioni di visite giornaliere, il sito chiude l’anno con oltre 42 miliardi di visite (l’Italia è al settimo posto dei paesi che gli regala più accessi, salendo di una posizione rispetto allo scorso anno). In particolare, gli accessi da Roma e da Milano, fanno collocare le due città rispettivamente all’11° e 14° posto nella Top20 mondiale, che sul podio ha New York, Londra e Parigi.

Gli italiani che maggiormente smanettano sul portale di streaming sono al 70% uomini e la fascia d’età più attiva è quella che va dai 25 ai 35 anni (30%), seguita da quella che va dai 35 ai 45 (22%), fino agli over 55 (17%). I diciottenni sono tutti su BitchyX a quanto pare.

Il tempo medio speso per una visita di un utente italiano sul sito è di circa 10 minuti e 5 secondi e le visite provengono al 76% da smartphone e solo il 17% dal pc.

Fra le parole chiave più cercate, invece, svetta in alto la categoria delle mammine seguita dai vari video con i dialoghi in italiano (amatoriali e non) passando per gli hentai (i “cartoni animati”), le lesbiche e le transessuali.

Gli attori più amati sono invece Rosso Siffredi e Valentina Nappi, seguiti da Brandi Love, Lana Rhoades e Adriana Chechik. Qualcuno porti i sali a Malena.