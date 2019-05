Claudia Galanti preoccupata: “Qualcuno è entrato nelle mie email e nei miei social”

Claudia Galanti qualche giorno fa ha subito un attacco di un hacker di qualcuno che è riuscito ad entrare nei suoi contatti personali (email, social e foto) e che ha chiesto successivamente una somma di denaro.

A confessarlo è stata lei su Instagram, dopo esser riuscita a rimpossessarsi del suo profilo.

“Ciao a tutti !!! Sono stata hackerata! Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mie foto, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale. Ancora non sono riuscita a riavere tutto. E non potevo fare nulla. Sono stata hackerata, che detta così sembra una banalità. Non lo è perché non puoi fare nulla. E se non si riesce a tenere la freddezza e la calma si rischia di stare sotto scacco di queste persone”.