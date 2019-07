Clementino pubblica una foto a rischio censura su Instagram per la challange di FaceApp

Vi ricordate quando Clementino pubblicò “per errore” la foto scandalo su Instagram che rimosse dopo pochi minuti? Fu un errore che gli costò dozzine di articoli in tutto il web nonché complimenti sparsi qua e là per le sue misure molto generose.

Un errore che ha pagato a caro prezzo, insomma.

Un errorone.



Purtroppo Clementino è recidivo e dagli “errori” non impara, dato che qualche ora fa – con la scusa di partecipare alla sfida di FaceApp – ha pubblicato la stessa foto in modalità rugosa.

Superfluo sottolineare come l’attenzione sia caduta ovunque, tranne che sulle rughe.

L’immagine – che rischia di essere bannata da Instagram (considerando le ferree e pudiche regole di pubblicazione delle foto) potete vederlo premendo qua. Qua sotto, invece, i commenti più divertenti dei suoi followers.

E dato che Clementino ama le challenge virali, eccolo pure alle prese con il tappo della bottiglia.