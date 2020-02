Clizia dà di matto contro Andrea Denver: il web chiede la squalifica per le frasi gravi contro il modello

Fino ad oggi Clizia Incorvaia nella casa non si era mai esposta ed aveva sempre cercato di non schierarsi con i gruppetti che si erano creati nella casa del GF Vip. È bastata una nomination per far perdere la calma all’ex moglie di Francesco Sarcina, che da ieri notte sta continuando ad attaccare senza sosta Andrea Denver.

Oggi la concorrente si è scagliata contro il modello veronese dandogli della ‘femminuccia’ e del ‘Buscetta’, il primo pentito della mafia siciliana.

“Ma è una femminuccia? Piange come una ragazzina, sta femminuccia, sto Buscetta. Ma cosa hai 12 anni? Ma sei una bimba? Basta gentil sess0. […] Io non parlo con i pentiti, sei un pentito”.

Un attacco vergognoso, che secondo me merita almeno un richiamo.

Il mio pensiero adesso va alla povera Eleonora Giorgi, che c’aveva visto lungo.

Clizia continua a chiamare Denver “Buscetta” in modo dispregiativo #GFVIP pic.twitter.com/MZRVF4Wd08 — Mery (@goddessofnight_) February 22, 2020

Clizia insiste e chiama ancora DENVER “BUSCETTA” .. e lo chiama “FEMMINUCCIA” perché ha pianto .. Non ho parole che possano essere scrivibili su un social .. mi astengo #gfvip — Irie (@likeirisheyes) February 22, 2020

“Questo (Denver) piangeva. Non è una femminuccia, non ha 12 anni. A 28 anni che tiri fuori le palle e non faccia la ragazzina. Basta femminucce, il gentil sesso” Cara Clizia, un uomo che piange non è né un debole né un bambino né una femminuccia. Sempre PEGGIO#GFVIP — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) February 22, 2020

LE DONNE E GLI UOMINI SONO UGUALI, COME PIANGE UNA DONNA, PUÒ PIANGERE ANCHE UN UOMO CARA CLIZIA, INUTILE CHE DICI IL MONDO SI È CAPOVOLTO. BASTA QUESTA DEVE USCIRE#gfvip — RamaTrash (@RamaTrash8) February 22, 2020

Potete essere fan di uno o dell’altro, credere che Denver abbia sbagliato o meno Ma la frase “Sei un pentito, sei un Buscetta, io con i pentiti non ci parlo” è di una gravità assurda, soprattutto detto da una siciliana che dovrebbe conoscere la storia della sua terra #gfvip — Eltoy92 (@king_del_trash) February 22, 2020

Chiamiamolo,perché non transigo.

Un PENTITO è letteralmente un COLLABORATORE DI GIUSTIZIA.

Dare a qualcuno del “Buscetta” con disprezzo, “io non parlo coi pentiti” significa esplicitare un sottotesto inaccettabile.

CLIZIA INCORVAIA SQUALIFICATA SUBITO.#GFVIP — Alwaysgiugina (@alwaysgiugina) February 22, 2020

Clizia con dito puntato verso Denver, viso trasfigurato: “SEI UN PENTITO, un MALEDETTO BUSCETTA PENTITO E IO NON PARLO CON I PENTITI”. Quindi per lei essere collaboratori di giustizia contro la mafia è un’offesa?? @alfosignorini #Gfvip #gfvip4#buscetta @grandefratello#gfvip — gianluca (@vitaligianluca) February 22, 2020

RAGA MA CLIZIA STA MALE, HA DETTO A DENVER “TU SEI UN MALEDETTO BUSCETTA, SEI UN PENTITO, HAI AMMAZZATO UN FRATELLO” Ma stiamo male? Paragonare una persona che ti vota in un reality a un pentito di mafia?#GFVIP — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) February 22, 2020

Io sono disgustata da Clizia , che è pure Siciliana! Si dovrebbe vergognare! VERGOGNA!

Chiamare Denver un pentito traditore Buscetta .. se avesse detto un Giuda avrebbe avuto un senso.. ma dire BUSCETTA come traditore implica una roba orrenda.. chi ha tradito Buscetta? #gfvip — Irie (@likeirisheyes) February 22, 2020

🚨 🚨🚨 🚨

Alfonso ma lo vogliamo prendere un provvedimento per Clizia? Ció che ha detto è vergogno e schifoso!Ha accusato un ragazzo di essere un pentito come buscetta.

Ormai ha perso ogni credibilità e ha trascinato dentro l’oblio anche il malcapitato Paolo #gfvip #gfvip2020 pic.twitter.com/x6lBN1VB6w — Bionda Ma Non Stupida (@17BLVCKH) February 22, 2020