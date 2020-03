Clizia Incorvaia svela la sua età e confessa il vero motivo per cui ha mentito

Da giorni è esploso il mistero sulla vera età di Clizia Incorvaia. L’ex gieffina ha detto a tutti di avere 36 anni, ma Daniele Interrante a Live Non è la d’Urso ha dichiarato che la bella siciliana sarebbe nata nel 1980. Effettivamente alcuni vecchi post Facebook dell’ex moglie di Francesco Sarcina dimostrano che Clizia avrebbe 40 anni.

Adesso però è la diretta interessata a parlare attraverso il suo profilo Instagram.

“Ragazzi è successo una caos per il discorso dell’età e dei miei anni. Adesso vi racconto tutto. In realtà quando io lavoravo nella moda avendo sempre questo aspetto infantile, non riuscivo a lavorare, ne dimostravo 15. Cosa accade, il mio agente mi faceva dichiarare 4 anni in meno. Quella è l’età che sapevano al GF e tutti quanti. Io a 23 anni facevo gli spot di Kinder Cereali con i 18enni e a quell’età non è bello dimostrarne di meno.

Ho vissuto sempre questa cosa come una frustrazione. Il fatto di dimostrare meno anni per me er un problema. Quando dicevo che avevo meno anni mi trattavano come una pazza, perché magari ero già laureata e avevo una bambina. Un altro episodio bellissimo, ma per me triste. Tornatore mi aveva scelto per la pubblicità dell’Esselunga. Io dovevo fare la madre, ero stata confermata. Poche ore prima mi chiamano e mi dicono ‘non si fa più perché il cliente dice che non sei credibile’. Quindi non è una cosa fatta per vanità. Se fossi stata vanitosa, dimostrandone ad oggi molti di meno, direi la mia vera età.

Trovo davvero bislacco che si sia aperta una diatriba per aver dichiarato 4 anni di meno, perché avevo detto 36 e sono 40. Fatemi compiere 40 anni e quello che conta e l’anima di una persona. Le nostre anime si sono scelte, io e Paolo ci siamo scelti. Effettivamente dimostriamo gli stessi anni. Esteticamente abbiamo la stessa età. Poi vediamo i 60enni uomini con le 30enni e nessuno dice nulla. Quello che conta è l’amore”.