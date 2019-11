Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip, Veronica Satti cerca di bloccarla

Clizia Incorvaia sarebbe una delle nuove inquiline della casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e quando il rumor – lanciato da Dagospia – è stato ripreso da tutti i siti Veronica Satti si è allarmata.

L’ex gieffina sarebbe infatti preoccupata per la figlia di Clizia che avrebbe i riflettori puntati su sé qualora la madre decidesse di entrare nella Casa.

“Clizia parteciperà probabilmente al Grande Fratello Vip. Lei è andata a Live a dichiarare che il padre della figlia andasse a chiedere materiale p*rnografico alle fan. Mi auguro, cara Clizia, che se ti hanno chiamata al GF Vip tu dica di no per non abbandonare tua figlia che è dentro un vortice mediatico. E’ sì piccola, ma non così piccola da non capire. I figli d’arte di genitori separati soffrono in una maniera un po’ diversa perché gli possono fare domande a cui non sono in grado di rispondere”.