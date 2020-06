Clizia Incorvaia parla della prima notte insieme a Paolo Ciavarro e gli dà un voto

Dopo due mesi di lontananza a causa della quarantena, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro adesso sono finalmente insieme. I due ex gieffini si sarebbero dovuti rivedere per la prima volta a Live Non è la d’Urso, ma in realtà si sono rincontrati (senza dire nulla a Barbara) per un servizio fotografico di Chi. L’ex di Sarcina in un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli nel programma di Radio Radio ‘Non Succederà Più‘ ha parlato della reunion con il suo amato ed ha anche raccontato della loro prima notte insieme fuori dal GF.

“Mi ha conquistata il suo sapere aspettarmi. Il primo bacio c’è stato almeno un mese dopo l’inizio del GF Vip. […] Cosa abbiamo fatto in questa ‘prima notte di nozze’? Fuochi e fiamme. Ragazzi, dopo mesi e mesi di attese abbiamo fatto, come si dice? Un no-stop, proprio no-stop, ma però abbiamo anche parlato tanto. Se le mie aspettative sono state appagate? Io dal primo bacio, te lo giuro, avevo capito che fra di noi c’era una connessione e una chimica pazzesca, ed è così punto. Ti dico che è stato così. A Paolo diamo 10 e lode. Lui ha preso casa ad Agrigento, non viviamo nella stessa casa, perché io sto con mia figlia, ma ci vediamo spessissimo. Cerco di dividermi bene tra la cucciola e il mio fidanzato”.

Hai capito Paolino?! Zitto, zitto… L’ho sempre detto che le acque chete sono le migliori in certi contesti.

L’intervista a Clizia Incorvaia: il video.

LA FACCIA DI PAOLO QUANDO CLIZIA NOMINA LA LORO UNIONE FISICA 🔥🔥🔥#ciavarrini pic.twitter.com/5BCTyZk3zL — •Sarah• (@Blue_8Adventure) May 27, 2020