Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip ha una parente famosa che ha partecipato ad un reality

In pochi lo sapevano, nonostante il cognome fosse lo stesso, ma Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip è la cugina di primo grado di Cristina Incorvaia di Temptation Island. A svelare questo curioso aneddoto è stata proprio Cristina su Instagram. “Forza cuginetta!” ha scritto su Instagram Stories pubblicando le foto di Clizia al GF Vip di Alfonso Signorini.

A livello di gossip per la famiglia Incorvaia il 2019 / 2020 è stato davvero un anno d’oro. Prima Cristina Incorvaia ha partecipato al trono over di Uomini e Donne dove ha conosciuto e si è innamorata di David Scarantino (con il quale ha successivamente partecipato a Temptation Island), successivamente Clizia Incorvaia (che in passato aveva già partecipato a Pechino Express) si è fatta conoscere per la storia del presunto tradimento con Riccardo Scamarcio ai danni di suo marito Francesco Sarcina de Le Vibrazioni.

Ma Clizia Incorvaia è parente di Cristina Incorvaia di Uomini & Donne e Temptation Island? #noneladurso — Stephanie ♥ (@Stephanie_yy) October 13, 2019

Quindi sì: Clizia e Cristina sono parenti.

Ora possiamo dormire sonni tranquilli.