Clizia rivela un aneddoto curioso su Paolo Ciavarro, poi parla di Chiambretti e del CoronaVirus

Clizia Incorvaia questa settimana è stata un fiume in piena e nonostante non possa essere invitata in tv perché bloccata nella sua Sicilia, ha commentato così questa quarantena forzata:

“Io sono partita per la Sicilia in tempi non sospetti, per fortuna. E così sto dai miei. Qui mi sono data alla pasticceria, sto facendo torte, ieri la crostata integrale. L’aperitivo? Lo faccio, a casa con i miei e mia figlia. E poi… E poi ho preso persino in mano Il libro Rosso di Jung, me l’ero fatto regalare a Natale per entrare al GF, volevo fare la figa, invece, poi ho scoperto che lì non si poteva portare nulla da leggere. Così adesso mi tocca (e spero di riuscire finirlo)”.

I pensieri, ovviamente, sono rivolti anche a Paolo Ciavarro che ha lasciato dentro la casa del Grande Fratello Vip:

“Pensavo:

8 gennaio inizio GF

8 febbraio primo bacio

8 marzo mesiversario

8 aprile fine GF.

8 riverso è il segno dell’infinito … Coincidenza? No!!! DESTINO”

Infine – via Instagram – anche un commento su Chiambretti, ricoverato all’ospedale di Torino per CoronaVirus: