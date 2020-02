Il romantico post di Clizia per Paolo Ciavarro (che ancora non sa che il GF Vip dura altri due mesi)

Clizia Incorvaia, squalificata dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato frasi inqualificabili sulla mafia, è tornata a casa. Il primo post che ha pubblicato su Instagram – che la ritrae in ginocchio proprio sulla spiaggia di Fregene – è dedicato a Paolo Ciavarro: “Ti aspetto qui, torna vincitore Paolo“.

Tuttavia Clizia Incorvaia potrebbe aspettare due mesi prima di rivedere il suo Paolo Ciavarro, dato che il Grande Fratello Vip è stato allungato fino alla fine di aprile e non terminerà più a metà marzo come inizialmente previsto, ma dopo Pasqua.

I ragazzi nella casa però ancora non lo sanno, perché proprio oggi Paolo stava facendo con Patrick il conto alla rovescia per la finale: “Mancano cinque puntate, circa 35 giorni“.

Non vedo l’ora che Alfonso Signorini dica ai “vipponi” che dovranno stare in quella casa altri due mesi.