Clizia prepara una scusa fantasiosa per evitare la squalifica: il video che la incastra

Clizia Incorvaia si deve essere accorta di aver esagerato tirando in ballo i pentiti di mafia e Buscetta (e soprattutto di averli usati come se fossero un insulto). Oggi la siciliana era parecchio preoccupata e per questo Antonio Zequila le ha suggerito una scusa molto fantasiosa per cercare di evitare qualsiasi provvedimento. Er Mutanda ha consigliato all’amica di dire che le sue erano dette battute prese dal film Il Traditore, che parla anche della storia di Tommaso Buscetta.

L’ex moglie di Francesco Sarcina ha apprezzato il suggerimento di Zequila ed ha risposto: “Poteri dire così, posso dire questo”.

Ma questi pensano di poterci prendere per il cu** con centinaia di telecamere che hanno intorno a loro?



Antonio Zequila suggerisce una scusa a Clizia Incorvaia per evitare la squalifica: il video.

Clizia che prepara una scusa per evitare la squalifica. #gfvip pic.twitter.com/JAUz6Sr6AF — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) February 23, 2020

ZEQUILA che consiglia a CLIZIA di dire che si riferiva ad un film Clizia risponde ” Potrei anche dire così” SE LUNEDÌ PERMETTERTE CIÒ SIETE VERAMENTE LO SCHIFO, ZERO RISPETTO RETWITTATE per favore.#GFVIP#cliziafuori — FM (@FMFM_ll) February 22, 2020

E comunque, voglio anche un provvedimento contro Zequila che ha suggerito alla signorina in bikini di dire, per uscirne pulita, che la sua frase su Buscetta fosse la citazione di un film. Lo schifo. #GFvip — 𝗩𝗜𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗦𝗜𝗠𝗔 trαsh (@Viperissima_) February 23, 2020

zequila che suggerisce a clizia cosa dire per sfuggire dai provvedimenti..

ovvero dire che la sua “battuta” era unicamente legata ad un film candidato agli oscar, intitolato “Il traditore” che narra la storia di tommaso buscetta , boss mafioso. che schifo.#gfvip #cliziafuori pic.twitter.com/YPQlzyWzId — Lorenzo (@lorenzofasolii) February 23, 2020