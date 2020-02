Clizia pensa che il pubblico abbia riso e fatto un remix ironico di “Buscetta”, Patrick la blocca: “Quello che hai detto è grave”

Ieri Clizia Incorvaia ha giustificato le sue frasi orrende su Buscetta e i pentiti, dicendo di aver combattuto la mafia. A 24 ore di distanza la bella siciliana è andata in sauna con Patrick e l’ha buttata sul ridere. La Incorvaia tra una risata e l’altra ha detto che il pubblico potrebbe creare un remix ironico del suo ‘Buscetta’.

C: “Chissà che è successo. Spero che non mi abbiano fatto un remix come a te. [ride] Crotalo, crotalo, crotalo. Tipo di me che dico, ta, ta, ta”.

P: “Ma nel mio caso è stato facile perché è uno strumento che ho replicato. Nel tuo caso potrebbe esserci, ma quella parola non è remixabile. Quella no, è troppo seria”.

C: “Però io ho detto quello che pensavo”.

La faccia di Clizia quando Patrick le dice che non avrà nessun remix, perché quello che ha detto è troppo serio…



Patrick anche ieri notte durante una chiacchierata con Adriana Volpe ha detto che secondo lui le frasi della sua coinquilina sono gravi.

“Quello che è successo è grave. Penso che citare quei nomi sia di una gravità sociale molto alta. Non vorrei passasse in sordina questo casino”.

Clizia parla di un possibile remix di ‘Buscetta’ con Patrick: il video.

Patrick spiega a Clizia che no, non avrà il Buscetta Remix come successo con Crotalo. 🤔🤐😣 #gfvip pic.twitter.com/hJFpRVE7Yg — L’esercito di Patrick Ray #Gfvip (@sciuredipatrick) February 24, 2020

Clizia spera che le abbiano fatto il remix come con “crotalo” di Patrick ma con il suo “pentito”. Fuori subito, grazie.#GFVIP — 🥑 (@obsesstrash) February 24, 2020

Clizia scherza e chiede a Patrick “chissà se hanno fatto anche a me il remix come con te che hai detto crotalo +volte” …. è FOLLIA PURA!!!

Una vergogna x TUTTA L’ITALIA #fuoriClizia #GFVIP https://t.co/cTxT1bdF2s — Mareluna (@SoyMareluna) February 24, 2020

No vabbè Clizia in Sauna dopo l’ennesima batosta di Patrick ha detto che quello che ha detto a Denver lo pensava bene allora te ne vai a casa!!!#GFvip — stardiamondsrl@ (@PatriziaErmanni) February 24, 2020