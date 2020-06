Cole Sprouse: gravissime accuse contro l’attore di Riverdale

Sabato sera due ragazze hanno mosso pesantissime accuse nei confronti di Justin Bieber e adesso nella stessa posizione del cantante canadese c’è anche Cole Sprouse. Una certa “Victoria” ha detto su Twitter di essere stata vittima dell’attore di Riverdale.

“Voglio parlare del mio abuso da parte di Cole Sprouse. Era a una festa nel 2013 quando Cole era alla NYU. Sono stata invitata a una delle sue feste da un amico comune, è arrivato durante la festa e ha iniziato a flirtare con me e ovviamente ero lusingata, abbiamo parlato per un po’. Abbiamo iniziato a limonare e mi ha invitato nella sua stanza. Sono andata ma ero un po’ brilla avendo bevuto 3 drink. Una volta arrivata nella sua stanza, è diventato aggressivo e mi ha spinto contro il letto e mi ha messo le mani sotto la camicia e ha iniziato ad accarezzarmi. Gli ho detto più volte di smettere, ma non ascoltava. A quel punto ero in lacrime e stordita dell’alcool sul suo respiro. Continuavo a dire di no, continua a sciogliermi i pantaloni. Dopo aver fatto mi disse di andarmene. Sono uscita e sono tornata a casa singhiozzando e ho fatto la doccia, sono stata sotto l’acqua per un po’. Non l’ho mai detto a nessuno perché chi mi avrebbe creduto? Parliamo di una ricca star della Disney”.

Proprio come per Justin, anche in questo caso io aspetterei un po’ prima di puntare il dito contro Cole, anche perché questo account ‘Victoria’ ha pochissimi tweet e non è riconducibile a nessuno.

Le reazioni del web alle accuse rivolte a Cole Sprouse.

“Magari prima di accusare Cole Sprouse di cose pesanti infirmatevi un secondo, soprattutto se non è una celebrità che seguite. E no, non intendo informatevi sulla sua persona e su quanto sia fantastico e perfetto perché nessuno di noi lo sa”. “Non è vero, non è vero, non Cole Sprouse, no dai no, raga no”. “Io ho sempre, e dico SEMPRE, dato ragione alle vittime. Però raga quel profilo mi sembra tanto fake! L’ho detto”. “Scusatemi se sono malfidata. Scusatemi se in tre giorni nella mia TL sono uscite accuse di abusi da parte di Elgort,Bieber e Cole Sprouse. Scusatemi se penso male delle persone. Non solo gli uomini mentono”.

Non metto in dubbio le altre storie (soprattutto quella di Ansel), ma questa su Cole Sprouse è palesemente falsa, dai… https://t.co/dEKUucGNVU — fede 💋❌ ~ XV (@fedebinetti) June 21, 2020

una ragazza rende pubblica la sua esperienza con Cole Sprouse e naturalmente non viene creduta. ripigliatevi cretini pic.twitter.com/8NX3uucQbZ — aneres🏹 lucien i love you sm you’re my baby💌🌿 (@mythmakinvg) June 21, 2020